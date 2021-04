Für Armin Laschet (CDU) als Kanzlerkandidat der Union sprachen sich am 12. April CDU-Präsidium und -Bundesvorstand aus. Der CDU-Vorsitzende hat dadurch breite Rückendeckung erhalten. Kurz danach sprach sich das CSU-Präsidium für seinen Partei-Chef Markus Söder als Kandidat für die kommende Bundestagswahl aus.

Laschet hatte nach dem Zuspruch der CDU-Spitzen schnelle Gespräche angestrebt. Söder bremste dies noch am selben Tag aus und verkündete bei einer Pressekonferenz, dass die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur erst im Laufe der Woche fallen werde.

Weitere Beratungen sind auf der Ebene der CDU/CSU-Bundesfraktion geplant. Eine Abstimmung über die K-Frage in der Union sei hier nicht zu erwarten, aber diese Sitzung werde ein Stimmungsbild widergeben, erklärte Gunther Krichbaum (CDU) im Dlf.

Währenddessen drängten am 13. April bei den Unionsparteien auch Bundestagsabgeordnete auf mehr Mitspracherecht. Der Mitunterzeichner einer entsprechenden Erklärung, Christian von Stetten, bezeichnete dies als eine Selbstverständlichkeit. Die Abgeordneten zögen schließlich demnächst in ihren Wahlkreisen in den Bundestagswahlkampf, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Am 11. April hatten sich die Vorsitzenden von CDU und CSU - Armin Laschet und Markus Söder - zur Übernahme der Kanzlerkandidatur für die Union bereit erklärt. Dies gaben die Politiker am Rande einer Klausur der Spitze der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin mit. Demnach hätten sie ein langes Gespräch miteinander geführt, so Laschet. Söder sprach von einem offenen und freundschaftlichen Austausch. "Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind", so der CSU-Chef.

(dpa | Michael Kappeler)Armin Laschet oder Markus Söder - wer wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU?

Kommentar: Markus Söder gewinnt so oder so

Kommentar: CSU-Präsidium für Söder

Die K-Frage - fast geklärt?

Für die Entscheidung, wer als Kandidat ins Rennen geht, war ursprünglich das Zeitfenster zwischen Ostern und Pfingsten angegeben worden, so die seit Wochen wiederholte Absprache der beiden Parteichefs von CDU und CSU. In der Union wächst jedoch der Druck, eine schnelle Entscheidung zu treffen. So sagte der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) am Sonntag vor Beginn der Klausurtagung, man habe ein großes Interesse daran, dass die ganze Sache zügig vonstatten gehe.

(picture alliance/Kay Nietfeld/dpa)Linnemann (CDU): "Entscheidend ist, dass man am Ende Geschlossenheit zeigt"

Bei der Sitzung des CDU-Präsidiums am 12.04.2021 will Carsten Linnemann (CDU) für CDU-Chef Armin Laschet argumentieren. Am Ende aber zähle die Geschlossenheit der Union. "Beide können es", sagte der Vorsitzende der Mittelstandsunion im Dlf.

Armin Laschet - Zugriffsrecht als CDU-Chef?

Als CDU-Vorsitzender wird Laschet allgemein das erste Zugriffsrecht als Kanzlerkandidat zugesprochen. Damit befindet er sich zunächst in einer aussichtsreicheren Position als Söder. Die Union steckt allerdings in einem Umfragetief. Die schlechten Werte der Partei sind auch eine Konsequenz aus den jüngsten Korruptionsvorwürfen gegen CDU- und CSU-Abgeordnete in der Masken-Affäre.

(picture alliance / Michael Kappeler)Laschet erhebt "Anspruch, unbedingt Kanzlerkandidat zu werden"

Munter, angriffslustig, voller Energie – so wirke CDU-Chef Armin Laschet, sagte der Politologe Karl-Rudolf Korte im Dlf. Es sei zu erkennen, dass Laschet nicht nur den Anspruch erhebe zu führen, sondern auch Kanzlerkandidat zu werden.

Außerdem musste die CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg herbe Niederlagen einstecken. Das macht nicht nur der Partei in den Umfragen zu schaffen, sondern fällt auch auf Laschet als erst seit wenigen Monaten amtierenden CDU-Chef zurück.

Was meinen Sie, wären Markus Söder und Armin Laschet gute Kanzlerkandidaten für die CDU/CSU? - das wurde im März in einer Umfrage für ARD-Deutschlandtrend gefragt (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Als NRW-Ministerpräsident wurde Laschet zudem für seine wechselhafte Corona-Politik kritisiert. Bei der Ministerpräsidenten-Konferenz vom 23. März wurde eine Notbremse bei einer Inzidenz von 100 beschlossen. Die setzte Laschet nicht konsequent um. In NRW ermöglichte er Lockerungen unter Zuhilfenahme von Schnelltests. Damit stellte er sich auch gegen den strengeren Ansatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die das Agieren ihres Parteikollegen in einem Interview bei Anne Will scharf kritisierte.

(picture alliance/dpa/|Federico Gambarini)Zeitgeschichtler: "Laschet hat Nehmerqualitäten"

Auch wenn CSU-Chef Markus Söder die besseren Umfragewerte habe, dürfe man CDU-Chef Armin Laschet wegen seines Machtwillens nicht unterschätzen, sagte Andreas Rödder, Historiker für Zeitgeschichte, im Dlf.

Eine Kehrtwende in der Corona-Politik vollzog Armin Laschet am Ostermontag, dem 5. April, mit der Forderung nach einem sogenannten Brücken-Lockdown: Plädierte er zuvor eher für Lockerungen, fordert er nun harte Kontaktreduzierungen, bis die Impfungen sich auf das Infektionsgeschehen auswirken. Damit erlebe man "den schillernden Armin Laschet, der nicht so richtig einzuschätzen ist", beschreibt es Dlf-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen.

(Imago Images / Political Moments)CDU-Chef Laschet in schwieriger Lage

Erst für Lockerungen, dann für den Lockdown – diese Ambivalenz illustriere, in welch schwierige Lage sich CDU-Chef Laschet innerparteilich manövriert habe, kommentiert Stephan Detjen.

"Unser Ziel ist es, in dieser Lage, in der das Land ist, mit einer Kanzlerin, die aus dem Amt geht, so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU zu leisten, denn es geht um viel", betonte Laschet nach der Klausurtagung der Fraktion am 11. April.

Zuvor hatte er bereits in einem ZDF-Interview betont, entschieden werde nach dem Kriterium, "wer die größten Aussichten hat, in ganz Deutschland die Wahl zu gewinnen." Außerdem sei ausschlaggebend, wer zum Unions-Wahlprogramm passe - "der wird dann auch der Kandidat werden", so Laschet.

Dass sich das CDU-Präsidium hinter Armin Laschet stellt, obwohl Markus Söder die besseren Umfragewerte hat, ist für den Mainzer Historiker für Zeitgeschehen, Andreas Rödder, nur logisch. "Es wäre eine Kapitulation der CDU vor der CSU, wenn der frisch gewählte Parteivorsitzende gegenüber einem CSU-Kandidaten zurückstecken müsste", sagte Rödder im Dlf.

Markus Söder - aus Bayern ins Kanzleramt?

Zwar hat Markus Söder mehrfach betont, dass sein Platz in Bayern als Ministerpräsident und CSU-Chef sei. Zur K-Frage äußerte er sich trotzdem immer wieder und bekräftigte seine Forderung nach einer möglichst einvernehmlichen Kandidatenkür in den Unionsparteien. Bei der Klausur der Spitze der Unions-Bundestagsfraktion am 11. April erklärte Söder dann erstmals offen, dass er zu einer Kanzlerkandidatur bereit sei.

(imago-images/Sepp Spiegl)Kommentar: CSU-Präsidium für Söder als Kanzlerkandidat

Wer auch immer Kanzlerkandidat der Union wird: Als Kanzlerpartei habe sich die CSU disqualifiziert, kommentiert Tobias Krone. Das liege an ihrem Wesen, sich immer nur der einen Maxime zu verpflichten: Bayern first.

Wenn die CDU als große Schwester dies breit unterstütze, sei er bereit, diesen Schritt zu gehen, sagte Söder. Wenn die CDU aber eine andere Entscheidung treffe, werde man dies akzeptieren. Und man werde weiterhin sehr gut zusammenarbeiten.

CSU-Chef Markus Söder (r.) und Generalsekretär Markus Blume (dpa / Matthias Balk)

Seit Beginn der Pandemie hat Markus Söder als Ministerpräsident von Bayern meist einen strengen politischen Kurs zur Eindämmung der Infektionen verfolgt und ist mitunter mit Maßnahmen abseits von Bund-Länder-Entscheidungen vorangeprescht. Ihm werden deshalb Ambitionen als Kanzlerkandidat nachgesagt. Es könnte aber auch im Rollenverständnis eines bayerischen Ministerpräsidenten begründet liegen – in der Tradition des CSU-Politikers Franz Josef Strauß. Dieses Verständnis beinhaltet, die bayerischen Interessen auch auf der Bundesebene stark und selbstbewusst zu vertreten.

Fraglich ist, ob der CSU-Chef in der Rolle des Unions-Kanzlerkandidaten mit dieser bayerischen Sonderposition erfolgreich wäre. Die Gunst der Wählermehrheit konnte Söder in Umfragen bislang allerdings deutlich für sich gewinnen.

Sollte Markus Söder nicht zum Kanzlerkandidat der Union gekürt werden, würde er trotzdem gestärkt nach Bayern zurückkehren, sagte der Politologe Karl-Rudolf Korte im Dlf. Er sei sichtbar in "den Ring gesprungen" und habe gezeigt, dass er bundespolitsch Verantwortung übernehmen könne.

(dpa/Michael Kappeler)Markus Söder gewinnt so oder so

Die Kanzlerkandidatenkür der Union sei eine Win/win-Situation, aber nur für Söder, kommentiert Michael Watzke. Denn auch wenn Laschet Kanzlerkandidat werde, werde Söder in Bayern an Popularität gewinnen.

Einfluss der Unionsfraktion im Bundestag

Der Druck, sich in der K-Frage zu entscheiden, wächst seit Ostern. Es gibt mittlerweile Forderungen, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Entscheidung über die Kandidatur selbst in die Hand nehmen solle, um klare Verhältnisse zu schaffen.

So hat der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, in der "Bild"-Zeitung eine Mitsprache bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten gefordert. "Der Kanzlerkandidat kann nicht im Hinterzimmer oder am Frühstückstisch ausgemacht werden. Da haben die Bundestagsabgeordneten in unserer gemeinsamen Fraktion ein erhebliches Mitspracherecht", sagte er. Die Fraktion könnte die Macht haben, einen Parteivorsitzenden aus der Rolle des Kanzlerkandidaten heraus zu drängen.

Auch der Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unions-Fraktion Christian von Stetten (CDU), pocht auf mehr Mittbestimmungsrecht der Bundestagsfraktion bei der Kandidatenfrage. "Nach allem, was man hört, sind in allen Landesgruppen, von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg, über Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Niedersachen und Thüringen die Wortmeldungen für Markus Söder deutlich stärker gewesen als für den CDU-Vorsitzenden", so von Stetten im Deutschlandfunk.

Beim Machtkampf zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber 2001/2002 ging der CSU-Politiker als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl und nicht die damalige CDU-Vorsitzende Merkel. Stoiber verlor die Wahl knapp gegen den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD).

Der Historiker Paul Nolte ( Ingo Wagner / dpa)Historiker Nolte zur K-Frage: Stilfrage ist der Kernkonflikt

Die Union sei sich noch nicht darüber klar, welchen Stil der zukünftige Kanzlerkandidat pflegen sollte. Moderat, wie Armin Laschet, oder zupackend, wie Markus Söder? Das erschwere die Kandidatensuche.

Laschet und Söder trafen am 11. April auf die Unions-Bundestagsfraktion bei ihrer Klausurtagung. Die Einladung der beiden Politiker sei nicht erfolgt, um in den Entscheidungsprozess "Tempo reinzubringen", sagte er Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus im Dlf. Es brauche einen Kandidaten, der von einem breiten Konsens getragen werde.

Kanzlerkandidat Brinkhaus?

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus selbst war von CDU-Abgeordneten als Kanzlerkandidat ins Spiel gebracht worden. Den Vorschlag finde er "nett, mehr nicht", sagte Brinkhaus dazu im Dlf. "Ich werde da hin und wieder genannt, aber jetzt haben wir erst mal zwei Parteivorsitzende, ich denke mal, die kriegen das auch hin."

Brinkhaus plädierte aber am 10. April für eine schnelle Klärung der Kanzlerkandidatenfrage. "Die Entscheidung, wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt, sollte meines Erachtens in den nächsten zwei Wochen durch sein", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Würden sich die folgenden Kanzlerkandidaten als Bundeskanzler eignen? - das wurde im März in einer Umfrage für ARD-Deutschlandtrend gefragt (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

(Quellen: Stephan Detjen, Reuters, dpa, cp, tei)