Trump-Politik

Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet (CDU). (Archivbild) (picture alliance / Kirchner-Media / David Inderlied)

Die Europäer könnten nicht in einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten von Amerika ziehen, sagte er den Funke-Medien. Er glaube zwar nicht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung komme, aber der Druck nehme zu. Europa sollte den Amerikanern in diplomatischen Gesprächen deutlich machen, dass ein militärisches Vorgehen gegen ein kleines NATO-Land das letzte Vertrauen in die Militärallianz zerstören würde. Das könne nicht im Interesse Washingtons sein.

Mehrere NATO-Staaten warben unterdessen für einen Militäreinsatz in der Arktis. Nach Angaben von Diplomaten wird eine Überwachungsmission vorgeschlagen. Sie solle den Amerikanern das Argument nehmen, dass die Sicherheit in der Region mit Blick auf Russland und China angeblich nicht ausreichend gewährleistet werde. Der britische Premier Starmer hatte gestern mit Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsidenten Macron dazu telefoniert.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.