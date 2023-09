Flutkatastrophe Libyen

Laut UNO brauchen mindestens 250.000 Menschen Hilfe

Im Katastrophengebiet in Libyen sind nach Einschätzung des UNO-Nothilfebüros mindestens 250.000 Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Dies teilte das Büro in Genf mit. Insgesamt lebten mehr als 800.000 Menschen in der Region, die nach Starkregen und Dammbrüchen von Überflutungen betroffen ist.

14.09.2023