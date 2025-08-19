In einer Videokonferenz werden alle 27 EU-Staaten über die Ukraine-Gespräche konferieren. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessmann)

Jegliche Kontakte unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs müssten mit größter Gründlichkeit geplant werden, sagte der russische Außenminister Lawrow dem staatlichen Fernsehsender Rossija-24. Solche Formate dürften nicht um der Medienberichterstattung willen erfolgen. Russland sei jedoch weiterhin um eine Lösung des Konflikts bemüht, sowohl in bilateralen als auch in trilateralen Formaten, sagte Lawrow. Bei dem Treffen von US-Präsident Trump, Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern in Washington am Montag war die Hoffnung auf eine Begegnung auf höchster Ebene geäußert worden. Der französische Präsident Macron brachte als Ort dafür Genf ins Gespräch. Die schweizerische Regierung teilte nun mit, man würde Putin in einem solchen Fall Immunität garantieren.

Über die Ergebnisse der Gespräche in Washington gab es gestern weitere Videokonferenzen der europäischen Spitzenpolitiker - zunächst auf der Ebene der sogenannten "Koalition der Willigen", dann auf Ebene der EU-Staats- und Regierungschefs.

