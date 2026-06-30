Hitzeschäden an den Straßenbahnschienen in Leipzig (dpa-news/Heiko Rebsch)

An vielen Stellen sei Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen gelaufen und dort verklumpt. Zahlreiche Menschen hätten bereits gefragt, wie sie helfen könnten. Deswegen gebe es nun am Nachmittag eine gemeinsame Aktion, um die Reste der Masse abzukratzen.

Seit Samstag können so gut wie keine Straßenbahnen in Leipzig mehr fahren. Die hohen Temperaturen haben auch an vielen anderen Orten in Deutschland Schäden verursacht. In Nürnberg, Würzburg und Magdeburg gab es ebenfalls Probleme im Straßenbahnverkehr.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.