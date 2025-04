Wahlen in Kanada: Premierminister Mark Carney gibt seine Stimme ab. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa)

Carneys Regierungspartei kam offiziellen Ergebnissen zufolge nach Auszählung von rund 95 Prozent der Wahllokale auf 43,2 Prozent der Stimmen, die Konservativen auf 41,7 Prozent. Die Liberalen erhalten demnach voraussichtlich 166 Sitze im Parlament. Sie bleiben damit knapp unter der absoluten Mehrheit von 172 Sitzen.

Der ehemalige Zentralbankchef Carney war erst im März auf den zurückgetretenen Regierungschef Trudeau gefolgt. Dieser hatte zuletzt eine Minderheitsregierung angeführt. Carneys Herausforderer Poilievre räumte seine Niederlage ein.

Es ist die vierte kanadische Parlamentswahl in Folge, die die Liberalen für sich entscheiden konnten, obwohl sie in den Umfragen lange deutlich hinter den Konservativen gelegen hatten. Mit dazu beigetragen hat möglicherweise die Haltung von US-Präsident Trump. Dieser hatte Kanada gegenüber seine Zollpolitik erheblich verschärft und auch damit gedroht, Kanada zum 51. US-Bundesstaat machen zu wollen. Noch am Wahltag hatte Trump mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollte Kanada einer Annexion nicht zustimmen.

