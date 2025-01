Offizieller FDP-Wahlkampfauftakt

Christian Lindner führt die FDP in den Bundestagswahlkampf. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In Deutschland riskiere man ausschließlich aus ideologischen Gründen eine sich beschleunigende Deindustrialisierung, sagte er in Potsdam. Diesen "deutschen Sonderweg" gelte es zu beenden. Lindner warnte in diesem Zusammenhang vor einer Beschädigung der Demokratie. Demokratie verteidige man auch dadurch, dass die Menschen keine Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft hätten. Lindner fügte hinzu, der frühere FDP-Politiker Genscher habe sich schon um die Umwelt gesorgt, als die Gründergeneration der Grünen noch Steine auf Polizisten geworfen hätten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.