Wenn die rechte Hand nicht mehr zur Verfügung steht

Linksgespielt

Linkshänder wurden lange umtrainiert, auch in der Musik, denn die Hände-Aufgabenverteilung ist in der Klassik streng genormt. Doch was, wenn ein Unfall oder Krankheit die rechte Hand einschränkt? Musikerinnen, Dirigenten und Instrumentenbauer berichten.

Von Blanka Weber | 25.07.2023