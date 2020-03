Vom Coronavirus vorest nicht betroffen ist das Lesefest lit.COLOGNE, das vom 10. bis 21. März in Köln stattfinden wird. Deren Geschäftsführer Rainer Osnowski betonte im Deutschlandfunk den Unterschied zur Leipziger Buchmesse, die abgesagt wurde:

"Die Leipziger Buchmesse hat nach eigenen Angaben 300.000 Besucher an vier Tagen. Das bedeutet, sie haben parallel zehntausende von Menschen in schlecht belüfteten Messehallen. Dass die Menschen da verunsichert sein können, ist fast nachvollziehbar."

( imago images | Zuma Press)Lungenkrankheit Covid-19: Wie gefährlich ist das neue Coronavirus?

Die Zahl der Infizierten mit dem neuen Coronavirus steigt inzwischen auch außerhalb Chinas, trotz drastischer Gegenmaßnahmen vieler Regierungen. Die Weltgesundheitsorganisation hat Ende Januar den "internationalen Gesundheitsnotstand" ausgerufen.

Zwar habe die lit.COLOGNE auch über 100.000 Besucher. Diese verteilten sich aber auf 220 verschiedenen Veranstaltungen an zwölf Festivaltagen.

"Das heißt, quer über die Stadt verteilt werden Veranstaltungen stattfinden in der Größenordnung von 50, das sind die kleinsten Veranstaltungen bis hin zu 900", so Osnowski. Man stehe in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden der Stadt Köln und auch des Landes NRW.