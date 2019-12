Bei ihrem Bundesparteitag in Berlin bestimmt die SPD offiziell ihren neuen Vorstand, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten sich in einem Mitgliederentscheid durchgesetzt. Darüber hinaus will die Partei strategische Vorhaben besprechen, über allem steht die Frage: Wie geht es weiter in der großen Koalition?

10:37 Uhr

"Es ist kein gewöhnlicher Parteitag", sagt die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer zur Eröffnung der Veranstaltung. Sie spricht Verbesserungen bei den Arbeitsbedinungen vieler Menschen an und lobt die SPD für die Mitwirkung am Ausstieg aus Kernkraft und Kohle. Mit warmen Worten verabschiedet sie Thorsten Schäfer-Gümbel, der sich aus der Politik zurückzieht. Sie bedankt sich bei vielen Mitstreitern und spricht auch Andrea Nahles an, die auf innerparteilichen Druck hin zurückgetreten war und auch ihr Bundestagsmandat niedergelegt hatte. "Viele Menschen sehen uns nicht mehr als Werte-Partei, sondern als Taktik-Partei", kritisiert Dreyer. Die SPD müsse klarmachen, was sie wolle und nicht was sie anderen Recht machen wolle. Sie spricht rechtsradikale Hetze an, die die SPD-Bürgermeisterin Martina Angermann in Arnsdorf in Sachsen zum Rücktritt trieb. "Damit dürfen wir uns niemals abfinden." Sie stellt indriekt eine Verbindung zur AfD her: "Diese Männer und Frauen sitzen heute in den Landesparlamenten und im Bundestag."

10:11 Uhr

10:09 Uhr

Gestern wurde der ARD-Deutschlandtrnd veröffentlicht. Darin ist die SPD in der Sonntagsfrage auf 13 Prozent zurückgefallen. 68 Prozent der Menschen sind demnach unzufrieden mit er Regierung, 64 Prozent wünschen sich aber zugleich, dass die Koalition weiterarbeitet.

10:00 Uhr

Der Ablauf sieht in etwa so aus: Um etwa 10 Uhr eröffnet die kommissarischen Parteichefin Malu Dreyer mit einer Rede die Veranstaltung. Gegen 12 Uhr sollen sich Esken und Walter-Borjans den 600 Delegierten vorstellen. Dann werden die beiden offiziell gewählt. Am Nachmittag wird über den Leitantrag zur Rolle der SPD in der Großen Koalition gesprochen, um 18 Uhr soll darüber abgestimmt werden.

09:55 Uhr

Der Bundesparteitag der SPD fällt zeitlich mit der Weltklimakonferenz in Madrid zusammen. Der deutsche Ableger der Protestbewegung "Fridays for Future" stellte klare Forderungen an die Sozialdemokraten. "Nach der Abkehr der Union von Paris liegt es jetzt an der SPD, die Zukunft der GroKo an 1,5-Grad zu knüpfen", schreiben die Organisatoren. "Seien Sie mutig und stellen Sie sich auf die richtige Seite der Geschichte", heißt es in einem offenen Brief. Auch Greenpeace fordert einen konsequenten Neustart der sozialdemokratischen Klimapolitik. Die neue SPD-Führung müsse dafür sorgen, "dass das Klimapaket der Bundesregierung grundlegend überarbeitet wird", erklärte Greenpeace-Klimaexperte Benjamin Stephan. Die SPD-Umweltpolitikerin Nina Scheer warb im Deutschlandfunk zuletzt dafür, die Vorschläge des Umweltbundesamtes wie deutlich höhere Dieselpreise umzusetzen.

09:45 Uhr

Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, verlangt von der SPD eine Entscheidung zur Zukunft der Großen Koalition. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe weiterhin zum Koalitionsvertrag und wolle die erfolgreiche Regierungsarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Spiegel". Zugleich stellte er klar: "Wir werden die Koalition nicht nach links verschieben." Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verlangt vom SPD-Parteitag ein klares Signal zur Stabilisierung der schwarz-roten Koalition. Für die Union sei klar: "Wir werden auf gar keinen Fall nachverhandeln mit Blick auf den Koalitionsvertrag", betonte Hans. Der CSU-Politiker Stefan Müller hatte sich im Deutschlandfunk ähnlich geäußert, auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, es werde keine Neuverhandlungen geben.

09:39 Uhr

Es knirscht in der SPD. berichtet NRW-Landeskorrespondent über den großen Einfluss der mitgliederstarken Landesverbände wie jener aus Nordrhein-Westfalen. Die Sozialdemokraten ringen intern, wie sie mit der Kritik von Basis und neuem Spitzen-Duo an der Großen Koalition umgehen sollen. Sarah Philipp, SPD-Mitglied im NRW-Landtag, hält die Große Koalition nicht für ein Zukunftsmodell. Dennoch glaube sie an keinen vorschnellen Ausstieg aus der Regierungsverantwortung, sagte sie im Dlf.

09:31 Uhr

Die Gewerkschaften warnen die SPD vor einem Ausstieg aus der großen Koalition. Den Arbeitnehmern wäre nicht gedient, sollte die Bundesregierung ihre Arbeit beenden, schreibt IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis in einem Brief an die obersten Führungsebenen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Der DGB-Vorsitzende Michael Hoffmann sagte der Augsburger Allgemeinen: "Die GroKo kann eine wirklich ordentliche Bilanz vorweisen, beispielsweise dank der Stabilisierung der Renten oder der Tatsache, dass Arbeitgeber wieder den gleichen Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse leisten wie Arbeitnehmer." Er fügte hinzu: "Das sollte man innerhalb der SPD auch einmal selbstbewusst anerkennen - wissend, dass es in einer Koalition immer auch um Kompromisse geht."

09:26 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert eine schnelle Entscheidung der SPD über die große Koalition. "Klarheit über den zukünftigen Kurs ist am wichtigsten. Die ständige Debatte 'GroKo ja oder nein?' muss ein Ende haben", sagte Schwesig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die SPD habe in der großen Koalition viel für die Menschen erreicht, gleichzeitig hätten beide Regierungspartner auf Bundesebene an Vertrauen verloren. "Wenn wir überzeugt sind, dass wir in der großen Koalition weiter gemeinsam etwas erreichen können, dann müssen wir auch bitte geschlossen dahinterstehen", appellierte Schwesig. Die Entscheidung dürfe die SPD "nicht herauszögern".

09:20 Uhr

Wie geht es weiter in der großen Koalition für die SPD? Der SPD-Parteitag soll über einen Leitantrag des Parteivorstands abstimmen, der Verhandlungen mit der Union über mehrere Wunschvorhaben der SPD vorsieht - und zumindest vorerst keinen Ausstieg. Dazu zählen ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen, zusätzliche Milliardeninvestitionen des Staates und ein höherer Mindestlohn von perspektivisch 12 Euro. Esken und Walter-Borjans wollen die Zukunft der Großen Koalition vom Ausgang der Gespräche abhängig machen. Ob auf dem Parteitag gegen den Willen der designierten SPD-Führung auch über einen Ausstieg aus der Großen Koalition abgestimmt wird, ist offen.

09:13 Uhr

Um den Posten des stellvertretenden Parteichefs könnte es eine Kampfabstimmung geben. Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil treten beide an, eine Empfehlung für einen der beiden gab der Vorstand nicht. Sicher auf Vizeposten rücken sollen hingegen die im Mitgliederentschied unterlegene Klara Geywitz sowie die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger. Bisher ist eine Reduzierung der Vizeposten von sechs auf drei geplant. Der Parteitag könnte sich aber auch für vier Stellvertreter entscheiden.

09:07 Uhr

09:00 Uhr

Guten Morgen, hier beginnt unser Liveblog vom Bundesparteitag der SPD. Die Sozialdemokraten wählen ihren neuen Parteivorstand - und müssen noch zahlreiche andere Fragen klären.