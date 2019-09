Machtkampf im britischen Unterhaus: Verpassen die Abgeordneten dem Premierminister heute Abend eine Niederlage? Und wie könnte Boris Johnson darauf reagieren? Brexit-Verschiebung oder Neuwahlen? Wir informieren Sie im Liveblog.

Das britische Parlament berät über ein Gesetz, das den Premier zwingen könnte, den Brexit zu verschieben

Boris Johnson hat im Laufe der Debatte die Mehrheit im Unterhaus verloren, weil ein Abgeordneter zu den Liberaldemokraten gewechselt ist.

Außerdem gibt es noch immer Spekulationen darüber, ob Boris Johnson doch noch Neuwahlen ansetzt.

+++ 21:11 Uhr +++ Der Enkel von Winston Churchill will gegen Boris Johnson votieren und auch einen etwaigen Ausschluss aus der Partei riskieren. "Ich werde schweren Herzens gegen die Regierung stimmen", sagte Nicholas Soames. Johnsons Parteifunktionäre hatten gedroht, Abweichler aus der Fraktion auszuschließen, sodass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten könnten.

+++ 21:06 Uhr +++ Druck auf die Regierung Johnson erhöht sich nun auch von der anderen Seiten: Der Chef der Brexit-Partei droht, sollte Boris Johnson zur bestehenden Austrittvereinbarung mit der EU zurückkehren und versuchen, für diese die Zustimmung des Parlaments zu erzwingen, werde man ihn politisch massiv bekämpfen.

+++ 20:37 Uhr +++ Die Idee sei absurd, betonte Rees-Mogg weiter, dass das Parlament 17 Millionen Brexit-Befürworter im Land überstimmen könne.

+++ 20:20 Uhr +++ Der Vorsitzende des Unterhauses und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg hält es für verfassungswidrig, wenn der Gesetzgeber die Kontrolle über den zeitlichen Ablauf im Parlament übernimmt, um zu versuchen, Großbritannien davon abzuhalten, die Europäische Union ohne ein Abkommen zu verlassen. Dieser Gesetzentwurf risikiere die Rolle des Unterhauses bei der Kontrolle der Exekutive zu untergraben, sagte er in seiner Rede.

+++ 20:03 +++ Die erste Abstimmung zur Beendigung der Debatte wird für 23 Uhr unserer Zeit erwartet, eine Viertelstunde später soll dann über den Beschlussantrag abgestimmt werden.

Die Opposition und Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen mithilfe einer Dringlichkeitsdebatte die Tagesordnung des Parlaments ändern, um am Mittwoch ihren Gesetzentwurf gegen einen No-Deal-Brexit einbringen zu können. Gelingt das, könnte schon am Mittwoch in zweiter und dritter Lesung darüber abgestimmt werden, so dass der Entwurf am Donnerstag im Oberhaus debattiert werden kann. Die Regierung hat jedoch angekündigt, eine Neuwahl herbeiführen zu wollen, sollten sich die Rebellen am Dienstag durchsetzen. Sie braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit.

+++ 19:50 Uhr +++ Die BBC veröffentlicht den Moment, in dem Parlamentssprecher Bercow erlaubt, dass es eine Dringlichgkeitsdebatte gibt. Hier versteht man sicher besonders, warum unser Korrespondent von "gelebter Demokratie" spricht.

+++ 19:45 Uhr +++ Auf die Frage, wie er eigentlich das ganze Geschehen heute erlebt, sagt unser Korrespondent Friedbert Meurer gerade am Telefon: "Das ist gelebte Demokratie. Es geht ans Eingemachte". Das heiße: Diese gesellschaftliche Debatte, die das Land gerade so bewege, finde im Parlament statt, "also dort, wo sie auch hingehört".

+++ 19:45 Uhr+++ Wir rufen nochmal bei unserem Korrespondenten Friedbert Meurer an. Er sagt uns, heute Abend gehe es um die Entscheidung, ob das Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt wird. Sollte das der Fall sein, so Meurer, würde der Entwurf der Opposition dann morgen an einem einzigen Tag "durchgezogen". Das bedeutet: Wenn das Gesetz durchkäme, würde es schon am nächsten Tag im Oberhaus, dem House of Lords, landen.

+++ 19:40 Uhr +++ Bercow erlaubt eine Dringlichkeitsdebatte.

+++ 19:35 Uhr +++ Im Unterhaus geht es jetzt zur Sache. Parlamentssprecher John Bercow teilt mit, er habe den Antrag zur Änderung der Tagesordnung erhalten.

+++ 19:30 Uhr +++ US-Vizepräsident Mike Pence schaltet sich ein: Er drängt Irland und den Rest der EU dazu, "in good faith", also etwa: in guter Absicht, mit Großbritannien zu verhandeln. Pence äußerte sich in Dublin, wo er den irischen Regierungschef Leo Varadkar traf. Pence betont: Die USA unterstützen die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen. Und er weist auf die Bedeutung des Karfreitagsabkommens hin, das einst der Gewalt in Nordirland ein Ende machte. Wie schon vorhin angedeutet: Der Streit um die Grenze zwischen Irland und Nordirland nach einem Brexit ist alles andere als geklärt.

+++ 19:25 Uhr +++ Der britische Sender ITV rüstet sich für die Abendnachrichten. Moderatorin Mary Nightingale schreibt, heute sende man live aus einem "sehr lebendigen" Westminster. Die Menge draußen singe, spiele Akkordeon und rufe die üblichen Slogans.

+++ 19:20 Uhr +++ Auch die Satiriker begleiten den Tag, den Abend und das Geschehen. Schon vor ein paar Stunden hat zum Beispiel die heute show getwittert:

+++ 19:05 Uhr +++ Auch die Vereinten Nationen melden sich zum Thema Brexit zu Wort: Von Seiten der Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) heißt es, ein ungeregelter Brexit könnte in Großbritannien zu Export-Verlusten von mindestens 16 Milliarden Dollar führen. Allerdings dürfte der Schaden wahrscheinlich noch viel größer ausfallen, da indirekte Auswirkungen dazukommen sollten. Lesen Sie den UNO-Bericht hier nach.

+++ 19:00 Uhr +++ Tony Connelly vom öffentlichen irischen Sender RTE News hat Neuigkeiten aus Brüssel. Er legt in einem Thread bei Twitter dar, dass die Regierung Johnson offenbar nichts, rein gar nichts an Alternativen zu der umstrittenen Backstop-Regelung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland vorgelegt habe.

Das ist insofern bemerkenswert, als Johnson immer wieder von "alternativen Lösungen" gesprochen hatte. Er will den Backstop unbedingt abschaffen, weil Großbritannien sich dadurch zu sehr an die EU kette. Der Backstop besagt, dass das Vereinigte Königreich in der Zollunion mit der EU bleibt, wenn es keine Lösung für die Grenzfrage gibt. Das Ziel: zu verhindern, dass an der sensiblen Grenze Kontrollen eingeführt werden müssen.

+++ 18:50 Uhr +++ Ein Bild von heute, das Bände spricht und gerade von einer ganzen Reihe von Medien verwendet wird, augenscheinlich wegen der Geste:

Das Foto zeigt den britischen Premierminister Boris Johnson. Er spricht mit Vertretern des Gesundheitssystems.

+++ 18:45 Uhr +++ Kleiner Reminder zu Johnsons eigener Haltung: Er hatte zuletzt zum Beispiel einen Tweet der Konservativen Partei geretweeted. Mit einem Zitat aus seiner gestrigen kurzen Stellungnahme vor Nr. 10, Downing Street. Johnson betont: Ich werde in Brüssel niemals um eine Verzögerung des Brexit bitten.

+++ 18: 40 Uhr +++ Hintergrundwissen von der "Huffington Post" zu dem übergelaufenen Abgeordneten der Tories. Demnach ist der Brief von Philip Lee mit seiner Ankündigung genau um 15:31 Uhr Ortszeit an das Büro des Premierministers gegangen. Und das sei genau die Minute gewesen, zu der Lee selbst "so theatralisch" durch das Unterhaus geschritten sei, um die Seiten zu wechseln. Fazit: Die Liberaldemokraten wüssten jedenfalls einen Treuebruch sehr wohl zu inszenieren.

+++ 18:35 Uhr +++ Der britische "Guardian" listet Reaktionen von Journalisten auf den heutigen Auftritt Johnsons im Unterhaus auf. Zu Wort kommt auch Parlamentsreporter John Crace, der nicht gerade flatterhafte Worte findet.

+++ 18:30 Uhr +++ Durch die britischen Medien geistert auch wieder der Begriff "deselection". Schon gestern war kolportiert worden, dass Johnson womöglich die Abweichler aus der Fraktion ausschließen könnte. Sie könnten dann auch bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Nun soll Johnson selbst noch einmal bestätigt haben, dass er dazu durchaus bereit ist.

+++ 18:20 Uhr +++ Unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer begleitet das Hin und Her um den Brexit seit Jahren. Er sagte gerade in den "Informationen am Abend" im Deutschlandfunk, die Opposition wolle die Machtverhältnisse für ein, zwei Tage "umstülpen". Einfach gesagt: Es geht heute erst einmal nur um die Tagesordnung und darum, ob sie verändert wird. Sollte es dafür eine Mehrheit geben, so Meurer, dann sei das ein "starker Indikator" für die Abstimmung morgen. Denn dann geht es um das Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit, das die Opposition anstrebt - und dann vielleicht durchbringen könnte.

Das Foto zeigt den britischen Premierminister Boris Johnson vor Nr. 10, Downing Street in London.