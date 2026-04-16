Russisches Öl, hier im Terminal Ust-Luga, ist vorübergehend wieder leichter auf den Weltmarkt gekommen - doch nun sollen wieder Sanktionen der USA greifen. (picture alliance / dpa / Igor Russak)

Finanzminister Bessent sagte in Washington, dass eine entsprechende Regelung nicht verlängert werde. Die US-Regierung hatte ihre Sanktionen auf bestimmte russische Öl-Kontingente aufgehoben, um die Preissteigerungen infolge ihres Angriffs auf den Iran einzudämmen. Betroffen war Öl, das bereits vor dem 12. März auf Schiffe verladen wurde. In der Folge konnte Russland nach Angaben der Internationalen Energieagentur seine Ölgewinne mittels großer Verkäufe an China und Indien temporär verdoppeln.

Bereits am Dienstag hatte die US-Regierung mitgeteilt, dass auch die noch bis Sonntag geltende Ausnahmeregelung für iranisches Öl nicht verlängert wird.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.