2004 verließ der aus Israel stammende Avishai Cohen New York und kehrte in seine Heimat zurück; heute lebt er in Tel Aviv. Er stammt aus einer Familie mit sephardischen Vorfahren und multikulturellem Hintergrund: Allein seine Eltern vereinen Wurzeln aus der Türkei, Griechenland, Tschechien und Polen. Einflüsse, die sich auch in der Musik niederschlagen - ein Amalgam aus Jazz, Klassik und Balkan-Folklore, den Volkmusiken des Nahen Ostens und Nordafrikas sowie Elementen aus Latin, Blues und Funk. Gemeinsam mit seinem Landsmann, dem Pianisten Shai Maestro, sowie dem amerikanischen Schlagzeuger Mark Guiliana vereint Avishai Cohen Dichte und Transparenz, Komplexität und Eingängigkeit, Melancholie und Leichtigkeit. Seine Musik ist immer wieder mitreißend und berührend zugleich.

Avishai Cohen, Bass

Shai Maestro, Piano

Mark Guiliana, Schlagzeug



Aufnahme vom 24.11.2018 beim London Jazz Festival