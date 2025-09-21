Der britische Premierminister Keir Starmer. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Claudia Greco)

Premierminister Starmer werde die Entscheidung noch heute verkünden, berichteten unter anderem die BBC und die britische Nachrichtenagentur PA. Das Vereinigte Königreich wäre damit die erste große westliche Wirtschaftsmacht, die diesen Schritt vollzieht. Hintergrund ist die massive Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen. Das israelische Militär setzte derweil seine Angriffe auf Gaza-Stadt und weitere Orte in dem Palästinensergebiet fort. Es seien versteckte Schächte sowie mit Sprengfallen präparierte Gebäude zerstört worden, hieß es. Die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Behörde gab an, es seien mindestens 60 Menschen getötet worden.

