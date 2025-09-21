Das berichten die BBC und die britische Nachrichtenagentur PA. Premierminister Starmer hatte diesen Schritt im Juli angekündigt, sollte sich Israel bis September nicht auf Hilfslieferungen in den Gazastreifen und einen langfristigen Frieden einlassen. Der stellvertretende Premier Lammy sagte, es gehe darum, die Zwei-Staaten-Lösung am Leben zu erhalten.
Auch die G7-Staaten Frankreich und Kanada hatten bereits angekündigt, im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Dies wollen auch zahlreiche andere Länder, nicht aber Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.