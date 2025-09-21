Der britische Premierminister Keir Starmer (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Claudia Greco)

Zu den Forderungen gehörte die Zustimmung zu einem Waffenstillstand, das Bekenntnis zu einem dauerhaften Frieden im Rahmen der Zweistaatenlösung und eine Verbesserung der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen. Mit Zweistaatenlösung ist die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staats gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert.

Deutschland will dem Schritt nicht folgen

Auch die G7-Staaten Frankreich und Kanada hatten bereits angekündigt, im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Dies wollen auch zahlreiche andere Länder, nicht aber Deutschland. Bundeskanzler Merz betonte Ende August, man werde diesem Schritt nicht folgen.

Israel hatte die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, immer wieder kritisiert und als Belohnung der Terror-Organisation Hamas bezeichnet. London weist das zurück und betonte stets, die Hamas dürfe keine Rolle mehr in der Verwaltung des Gazastreifens spielen.

Der Krieg in dem isolierten Küstenstreifen hatte mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden dort etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.