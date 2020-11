Am 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven kommt in diesem Jahr kaum ein Musikfestival vorbei. Auch die Ludwigsburger Schlossfestspiele, die wegen Corona in einer abgespeckten Form stattfanden, widmeten sich dem Jubilar – unter anderem mit einem interessanten Kammerkonzert, das ihn von einer immer noch wenig bekannten Seite zeigt: Beethoven als Volkslied-Arrangeur. Der Tenor Christoph Prégardien wählte für sein Konzert am 27. Juni im Ordenssaal des Schlosses Ludwigsburg mehrere Stücke aus den Sammlungen englischer, walisischer, französischer und russischer Volkslieder aus. Begleitet wurde er vom Oberon Trio, das auch zwei berühmte Kammermusikwerke spielte: die Variationen über das Lied "Ich bin der Schneider Kakadu" und das so genannte "Gassenhauer-Trio".

Ludwig van Beethoven

versch. Volksliedbearbeitungen für Singstimme und Klaviertrio

Variationen über "Ich bin der Schneider Kakadu", op. 121a für Klaviertrio

Klaviertrio Nr. 4 B-Dur, op. 11 "Gassenhauer-Trio"

Christoph Prégardien, Tenor

Oberon Trio:

Henja Semmler, Violine

Antoaneta Emanuilova, Violoncello

Jonathan Aner, Klavier

Aufnahme vom 27.6.2020 aus dem Ordenssaal des Residenzschlosses Ludwigsburg