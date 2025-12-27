Russischer Angriffskrieg

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew harren Menschen wegen der russischen Luftangriffe in einer Metro-Station aus. (AFP / SERHII OKUNEV)

In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Oberbürgermeister Klitschko mehrere Wohnhäuser getroffen. Ein Mensch wurde demnach getötet, mehr als 20 weitere wurden verletzt. In mehr als 300.000 Haushalten fielen Strom und Heizung aus. Auch zahlreiche Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen sind betroffen. Im ganzen Land herrschte Luftalarm. Die russische Armee führte auch so weit im Westen Angriffe aus, dass Polen vorübergehend die Flughäfen Rzeszow und Lublin schloss.

Selenskyj warf Russland vor, kein Interesse an einer Beendigung des Krieges zu haben. Er wird morgen in Florida von US-Präsident Trump empfangen. Schon heute wollen die beiden mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und europäischen Staats- und Regierungschefs telefonieren. Es geht um die Frage, wie eine Waffenruhe erreicht werden kann.

