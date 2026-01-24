Brasilien Präsident Lula da Silva (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)

Lula sagte bei einer Veranstaltung in Salvador, anstatt die UNO zu reformieren, versuche Trump einen Gegenentwurf zu etablieren. Er wolle eine Organisation schaffen, bei der er alleine der Chef sei. Der brasilianische Präsident betonte,

er ziehe den Multilateralismus dem - so wörtlich - "Gesetz des Dschungels" vor.

Dies habe er in den vergangenen Tagen bei Telefonaten mit Chinas Staatschef Xi,

Russlands Präsident Putin, Indiens Regierungschef Modi und Mexikos Präsidentin Sheinbaum deutlich gemacht.

Bundeskanzler Merz hatte gestern eine Mitgliedschaft Deutschlands im "Friedensrat" abgelehnt - mit Hinweis auf verfassungsrechtliche Gründe.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.