Der Ursprung des Virus scheint ein Fischmarkt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan gewesen zu sein. Dort verkaufte Tiere waren offenbar mit dem Virus infiziert, woran sich dann erstmals Menschen ansteckten und Fieber und Atemprobleme bekamen. In China nimmt die Zahl der Infektionen mit dem neuen Corona-Virus rasant zu, auch andere Staaten melden erste Fälle. Das neue Virus ist allerdings weit weniger tödlich als das ihm ähnelnde Sars-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berät dennoch in einer Krisensitzung, ob der nationale Gesundheitsnotstand ausgerufen werden sollte.

Um welches Virus handelt es sich?

Das neue Virus ist der Gruppe der Corona-Viren zuzurechnen. Diese verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten dazu. Der neue Erreger ähnelt dem Sars-Virus (Sars = schweres akutes Atemwegssysdrom), doch er scheint weniger gefährlich zu sein. Bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren starb einer von zehn Infizierten, bei der derzeitigen Virusinfektion hingegen liegt die Mortalitätsrate bei einem Prozent. Bisher ist auch noch niemand gestorben, der zuvor gesund war - alle Todesopfer hatten Vorerkrankungen beziehungsweise ein geschwächtes Immunsystem.

(Getty Images AsiaPac)Robert Koch-Institut: Mortalität nicht so hoch wie bei Sars

Das Robert Koch-Institut sieht angesichts des in China entdeckten Corona-Virus keinen Grund zur übermäßigen Sorge. Der Vizepräsident des Instituts, Lars Schaade, erwartet keine ähnlich hohe Mortalität wie beim Ausbruch von Sars. Der Virologe Christian Drosten hält Corona-Fälle auch in Deutschland für möglich.

Welche Symptome und Krankheiten kann das Virus auslösen?

Das neue Corona-Virus kann zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Die Übertragbarkeit ist aber offenbar geringer als beispielsweise bei der Influenza.

Ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich?

Der neue Erreger wird wie alle Corona-Viren in den meisten Fällen zwischen Tier und Mensch übertragen. Inzwischen wurde aber bestätigt, dass auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch möglich ist. Die Barrieren dafür sind allerdings ziemlich hoch. Zudem mutieren Corona-Viren relativ langsam, sodass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung vermutlich auch weiterhin schwerer möglich ist.

Wie groß ist die Gefahr einer Epidemie?

Die WHO hält für wahrscheinlich, dass sich das Virus angesichts der weltweiten Reisegewohnheiten weiter ausbreitet. Innerhalb Chinas sind wegen des Neujahrsfestes derzeit besonders viele Menschen unterwegs und könnten die Krankheit weiter verbreiten.

Wie groß ist das Ausmaß bisher?

Offiziell gemeldet sind bisher mehr als 440 Krankheitsfälle, Fachleute gehen aber von einer Dunkelziffer im Bereich von 2.000 Infizierten aus. Ihre Schätzung begründen die Forscher damit, dass das Virus auch ins Ausland gelangt sei. Die meisten Krankheitsfälle traten in der chinesischen Stadt Wuhan auf, inzwischen sind aber auch einige Fälle im Ausland bekannt: in Südkorea, Japan, Thailand Taiwan und den USA. Alle Patienten waren vorher in Wuhan.

Welche Maßnahmen werden getroffen?

In China werden die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Patienten angewendet. Die Behörden in Wuhan verfolgen zudem, welche Personen mit infizierten Menschen engen Kontakt hatten, und ermitteln Verdachtsfälle. Infizierte Personen werden isoliert und erst aus der Quarantäne entlassen, wenn sie wieder gesund sind. Der besagte Fischmarkt ist geschlossen und desinfiziert worden und es wird geprüft, ob das Virus auch auf anderen Tiermärkten vorkommt.

Bei der Einreise am Flughafen haben asiatische Nachbarländer vorsorglich Fieberkontrollen eingeführt, ebenso die Flughäfen in New York, San Francisco und Los Angeles.

Wie reagiert die WHO?

Wegen der dynamischen Entwicklung berät die Weltgesundheitsorganisation in einer Krisensitzung über weitere Maßnahmen. Sie könnte den internationalen Gesundheitszustand ausrufen: Das wäre verbunden mit einer Reihe von Empfehlungen zur verschärften Seuchenbekämpfung, etwa Gesundheitkontrollen an Grenzen und das Einrichten spezieller Behandlungszentren. Einige Experten halten dies für sinnvoll, um das Schlimmste zu verhindern, andere gehen allerdings von rein psychologischen Effekten aus: So seien beispielsweise Gesundheitskontrollen bei der Einreise wenig hilfreich, weil die Krankheit eine Inkubationszeit habe und das Virus erst später nachgewiesen werden könne.