Die EU-Außenminister schalten sich am Freitag (14.08.2020) zu einer Sondersitzung zusammen, um über den weiteren Umgang und mögliche Sanktionen gegen die Regierung in Belarus abzustimmen. In Belarus gibt es seit Tagen massive Proteste gegen den amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko und das aktuelle Wahlergebnis, das ihn erneut zum Gewinner erklärte. Die Demonstranten werfen der Regierung Wahlbetrug vor.

Die Polizei geht mit höchster Brutalität gegen die Demonstranten vor, zwei Menschen starben bereits, die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist nach Litauen geflüchtet. Worüber die EU-Minister im Detail beraten werden und welche Rolle Ungarn dabei spielt, darüber spricht Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Er fordert unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Alexander Lukaschenko. Grundätzlich spricht er sich für Sanktionen aus, diese sollten aber nicht die Zivilbevölkerung treffen. Sein Vorschlag lautet unter anderem, Gelder einzufrieren und die Regierung so finanziell unter Druck zu setzen. Sorge bereitet ihm, das Votum der ungarischen Regierung, denn die könnte mögliche Sanktionen mit ihrer Stimme verhindern.

