Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado in Oslo (Jonas Been Henriksen / NTB Scanpix / Jonas Been Henriksen)

Dieser erklärte später auf Social Media, Machado habe ihm für seine Arbeit ihren Friedensnobelpreis überreicht. Dies sei eine wundervolle Geste gegenseitigen Respekts. Der Republikaner sagt schon seit Monaten, dass er den Friedensnobelpreis verdient hätte. Vergangenes Jahr wurde aber Machado damit geehrt. Diese kämpft um ihre künftige Rolle in Venezuela, wo Trump Anfang des Jahres den bisherigen Machthaber Maduro und dessen Frau mit Militärgewalt in Gewahrsam nehmen und in die USA bringen ließ, wo ihnen Drogenschmuggel vorgeworfen wird. Das Nobelkomitee in Oslo hatte bereits vor Tagen klargestellt, dass sein Preis nicht weitergereicht werden könne.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.