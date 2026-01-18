Interview mit "Politico"

US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / Sipa USA / Nicole Combeau)

Die Machthaber in Teheran stützten ihre Herrschaft auf Unterdrückung und Gewalt. Ausdrücklich kritisierte Trump auch den religiösen Führer der Islamischen Republik, Ayatollah Chamenei . Trump warf Chamenei vor, für die Zerstörung des Landes und für Gewalt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verantwortlich zu sein. Bei Führung gehe es um Respekt - nicht um Angst und Tod.

Chamenei macht Trump für Massenproteste verantwortlich

Chamenei hatte den US-Präsidenten zuvor seinerseits für die landesweiten Massenproteste verantwortlich gemacht. Vor Anhängern in Teheran sagte er, Trump habe persönlich in die Unruhen eingegriffen und die -Zitat- Aufständischen ermutigt, weiterzumachen und keine Angst zu haben. Chamenei räumte ein, dass es Tausende Tote während der Proteste gegeben habe.

Islamwissenschaftlerin Amirpur: "Da braucht es dann nur den nächsten Funken"

Iran-Experten diskutieren seit Wochen über die Stabilität des iranischen Regimes. Die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur sagte tagesschau.de, das Regime sei innen- und außenpolitisch inzwischen so geschwächt , dass die Hoffnung auf ein Ende "durchaus begründet" sein könne. Der Protest sei jetzt zwar erst einmal niedergeschlagen, aber das Protestpotenzial sei noch einmal gewachsen: "Da braucht es dann nur den nächsten Funken".

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.