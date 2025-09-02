Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / abaca / Jumeau Alexis / ABACA)

Die sogenannte "Koalition der Willigen" soll vor allem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Fall eines Waffenstillstands sowie den russischen Widerstand gegen eine Friedenslösung beraten, wie der Élysée-Palast mitteilte. An dem Treffen soll auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen.

Macron und der britische Ministerpräsident Starmer gelten als treibende Kräfte hinter der "Koalition der Willigen", der mittlerweile rund 30 Staaten angehören. Ihre Idee von Friedenstruppen nach einem Waffenstillstand stößt aber auf ein geteiltes Echo. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, er rechne mit einem noch langen Krieg, weshalb es derzeit sinnlos sei, über solche Truppen zu sprechen.

