Nach Militäreinsatz

In diesem Flugzeug wurde Venezuelas Präsident Maduro in die USA gebracht. (AP / Noah K. Murray)

Über die aktuelle Lage in Venezuela halten wir Sie auch mit einem Newsblog auf dem Laufenden.

aktualisiert um 02:30 Uhr

Der bei einem US-Angriff in Venezuela gefangen genommene Staatschef Maduro ist in den USA eingetroffen. Er und seine Frau wurden Medienberichten zufolge am Stewart-Flughafen nördlich von New York von FBI-Agenten aus einem Flugzeug der US-Regierung eskortiert. Maduro soll zunächst in die Büros der US-Antidrogenbehörde DEA gebracht und im Anschluss in die berüchtigte Haftanstalt Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn eingeliefert werden. Maduro und seiner Frau soll nach Angaben von Justizministerin Bondi in den USA der Prozess wegen Drogenhandels und Terrorismus gemacht werden.

Bei einem groß angelegten Militäreinsatz hatten die USA in der Nacht zum Samstag Ziele in Venezuela angegriffen und Maduro und dessen Frau Cilia Flores gefangen genommen. Mehr als 150 Bomber, Kampfjets, Aufklärer, Hubschrauber und Drohnen waren US-Angaben zufolge im Einsatz. Trump hatte Venezuela in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern. Die venezolanische Regierung warf den USA dagegen vor, es auf die Ölreserven des Landes abgesehen zu haben.

Trump kündigt US-Verwaltung Venezuelas an

US-Demokraten sehen sich von Trump belogen

US-Demokraten werfen Trump vor, den Kongress über die Venezuela-Pläne belogen zu haben. In Gesprächen mit Kongressabgeordneten habe Trumps Regierung wiederholt bestritten, einen Regimewechsel in Venezuela anzustreben, sagte Senatorin Shaheen. Die führende Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats erklärte, die Regierung habe das Volk und seine gewählten Vertreter in die Irre geführt. Der demokratische Abgeordnete Beyer aus Virginia sprach von einem illegalen Krieg, der für einen Regimewechsel und Öl vom Zaun gebrochen worden sei. Auch der neue New Yorker Bürgermeister Mamdani bezeichnete den Militäreinsatz als Rechtsverstoß.

Westliche Länder rufen zu geordneter Machtübergabe auf - Kritik aus China, Russland und Iran

Der UNO-Sicherheitsrat in New York kündigte für Montag eine Sondersitzung an. Sie sei von Kolumbien beantragt worden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas rief zur Zurückhaltung und Achtung des Völkerrechts auf. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor mit US-Außenminister Rubio über die Lage gesprochen. Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte mit, die EU stehe an der Seite der Menschen in Venezuela und unterstütze einen friedlichen, demokratischen Übergang. Das Auswärtige Amt gab eine Reisewarnung für Venezuela heraus.

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs forderten einen geordneten Machtwechsel. Bundeskanzler Merz warnte in einer Kurzmitteilung vor politischer Instabilität in dem südamerikanischen Staat . Maduro habe sein Land ins Verderben geführt, jetzt benötige es eine durch Wahlen legitimierte Regierung. Ähnlich äußerte sich der britische Premierminister Starmer. Frankreichs Präsident Macron sprach sich dafür aus, dass der Oppositionspolitiker González einen friedlichen Machtwechsel anführen sollte.

Die chinesische Regierung kritisierte den Militäreinsatz der Vereinigten Staaten in Venezuela. Man sei zutiefst schockiert über die eklatante Verwendung von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsidenten und verurteile dies aufs Schärfste, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Außenministeriums in Peking. Auch Russland und der Iran verurteilten den US-Militäreinsatz. Die drei Staaten gehören zu den Verbündeten Venezuelas.

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung Maduros

Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez forderte die sofortige Freilassung von Staatschef Maduro und seiner Ehefrau. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates, die live im Fernsehen übertragen wurde. Sie hob hervor, es gebe nur einen Präsidenten Venezuelas - und der heiße Maduro.

Die venezolanische Oppositionsführerin Machado schlug Edmundo Gonzalez als neuen Präsidenten des Landes vor. Maduro sei abgesetzt worden, weil er sich Verhandlungen verweigert habe, erklärte die jüngst mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Machado. Sie beansprucht mit ihrer Opposition den Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2024.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.