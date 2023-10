Malaria-Impfstoff R21

Infektiologe: Neuer Impfstoff billiger und schneller herstellbar

Pro Jahr sterben gut 500.000 Kinder an Malaria. Impfstoffe bieten Schutz. Einen Impfstoff gibt es bereits, nun hat die WHO einen neuen zugelassen. Dieser sei fast identisch, soll aber günstiger und schneller lieferbar sein, so Infektiologe Kremsner.

Böddeker, Michael | 06. Oktober 2023, 16:35 Uhr