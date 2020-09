Trotz Soloalbums: Beim Kölner Konzert zeigte sich wieder, wie sehr der 24-jährige Amerikaner aus Greenville/South Carolina auch Mannschaftsspieler ist, denn er trieb seine Band durch diesen energiereichen Auftritt. Außergewöhnlich gut im Zusammenspiel, ob in hohem Tempo gemeinsam jammend oder beim langsamen Blues, der in einem gefühlvollen Gitarrensolo des Chefs seinen Höhepunkt fand – stets bewegte sich die Band auf höchstem Niveau im für sie typischen "soulbeeinflussten, psychedelischen Southern Rock", so beschreibt Marcus King seinen Stil ja auch selbst. Und die Band hatte Spaß daran, ihren Frontmann ebenso anzutreiben. Stücke der drei Alben der Band waren zu hören, einige Titel vom erwähnten Solo-Album "El Dorado", aber auch Grüße an The Beatles ("Dear Prudence") oder Billy Cobham ("Spectrum").

Spielt "soulbeeinflussten, psychedelischen Southern Rock“: Marcus King. (Gernot Mangold)

Aufnahme vom 5.3.2020 in der Kantine, Köln

Das vollständige Konzert finden Sie hier: Marcus King Band live@Cologne2020 (131:44)

Marcus King Band:

Marcus King, Gitarre/Gesang

Jack Ryan, Drums/Percussion

Stephan Campbell, Bass

Deshawn Alexander, Keyboards

Dean Mitchel, Saxofon

Justin Johnson, Trompete/Posaune