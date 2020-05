Hätte uns vor einem halben Jahr jemand gesagt, dass wir uns alle eine staatliche App herunterladen, der wir Gesundheitsdaten anvertrauen, wir hätten ihn wohl für verrückt erklärt. In ein paar Wochen könnte aber genau das passieren – zwar freiwillig, nicht staatlich verordnet - und doch ein sehr weitreichender Eingriff in unsere Privatsphäre. Überhaupt sind wir in Deutschland und weltweit bereit, viele unserer Grundrechte aufzugeben für das oberste Ziel - der Eindämmung der Pandemie.

(pa/Zoonar/Steven Slater)Coronavirus in Großbritannien - Isle of Wight testet Corona-App

Testen, Fahnden, Aufspüren: Auf der Isle of Wight startet in dieser Woche ein Test für die Kontaktverfolgungs-App der britischen Gesundheitsbehörde NHS. Die Teilnahme ist freiwillig, doch Datenschützer sind in Sorge.

Die App - Maßnahme einer soften Cyber-Diktatur

Pro: Markus Gabriel, Professor für Erkenntnisphilosophie an der Uni Bonn

Markus Gabriel hat den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart inne (imago images / Future Image)

Die Tracing-App ist die Maßnahme einer soften Cyber-Diktatur. Der Cyberraum funktioniert nicht vollständig nach den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates. Das war auch vor der Krise so. Wenn wir jetzt aus dem Cyberraum eine Tracingapp in unseren Alltag eingreifen lassen, ist das eine an einen Cyber-Diktatur grenzende und nur teilweise demokratisch legitimierte Maßnahme.

Lassen sich Datenschutz und Corona-Tracking tatsächlich vereinbaren? (imago images / Valentin Belleville)

Die App für mehr Sicherheit im Corona-Alltag

Contra: Jan Wetzel, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin

Jan Wetzel untersucht am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin auch den Einfluss der Coronakrise auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt (David Ausserhofer)

Wir sind in einer Situation enormer Unsicherheit, wo nicht nur unklar ist, wie sich das Virus verbreitet, sondern auch unklar ist, wie man es am besten aufhält. Ob nun eine App oder andere Einschränkungen im Alltag besonders wirksam sind, ist unklar. Deshalb sollte man die App zumindest ausprobieren.

