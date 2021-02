Mars, Plejaden, Frühlingsanfang Der Sternenhimmel im März

Im kommenden Monat nimmt die Länge des lichten Tages so stark zu wie in keinem anderen. Steht die Sonne morgen in der Mitte Deutschlands elf Stunden über dem Horizont, so sind es am Monatsletzten bereits fast zwei Stunden mehr. Auch der Sternenhimmel macht deutlich, dass alle Zeichen auf Frühling stehen.

Von Dirk Lorenzen

