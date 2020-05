Mary Lou Williams First Lady of Jazz

In einer Epoche, in der Frauen im Jazz sonst nur als Sängerinnen auftraten, zeigte die Pianistin und Komponistin Mary Lou Williams ihren männlichen Kollegen, wo‘s langging. Stilistisch war sie ihrer Zeit lange weit voraus. Am 8. Mai 2020 jährt sich ihr Geburtstag zum 110. Mal.

Am Mikrofon: Michael Kuhlmann

