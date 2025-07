Maskenaffäre

Haushaltsexpertin: "Spahn rückt die Wahrheit nur scheibchenweise heraus"

Grünen-Politikerin Paula Piechotta setzt Jens Spahn in der Maskenaffäre unter Druck. Sie wirft ihm vor, in der Coronakrise Unternehmensinteressen über die der Steuerzahler gestellt zu haben. Für einen Untersuchungsausschuss will sie keine AfD-Hilfe.