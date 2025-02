EU-Kommission

EU-Flaggen vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel, dem Sitz der Europäischen Kommission (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum)

Dazu sollen unter anderem die Kapazitäten bei Spezialschiffen ausgebaut werden. Zudem ist ein Netzwerk von Unterwassersensoren und eine Überwachung mit Drohnen geplant, um Sabotage schneller erkennen zu können.

Die zuständige EU-Kommissarin Virkkunen erklärte in Helsinki, die Zahl der Vorfälle, die sich in den letzten Monaten in der kritischen Unterwasser-Infrastruktur ereignet habe, sei ein Grund zur Sorge.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.