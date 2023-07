Sagen & Meinen

Fußball ist immer der gleiche Sport - egal, ob Männer oder Frauen die Tore schießen. (AFP | Franck Fife)

Vier Wochen Fußball. 32 Teams, die in Neuseeland und Australien um den Pokal kämpfen - so groß war eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen noch nie. Doch immer noch heißt es oft „Frauen- bzw. Frauenfußball-WM“. Obwohl der Begriff mehr schlecht als recht zum Benannten passt.

Mann als Normalfall im Fußball

Denn: wenn zwei Mannschaften mit je elf Personen auf einem Feld, größtenteils mit den Füßen, einen Ball ins gegnerische Tor manövrieren wollen, dann sprechen wir von Fußball. Das ist die Sportart. Es gelten die gleichen Grundregeln unabhängig vom Geschlecht. Letzteres sollte keine Rolle spielen.

Tut es aber doch: Während der Begriff Frauenfußball-WM das Geschlecht überbetont, fällt die Kategorie beim Äquivalent der Herren weg. Wir sprechen nicht von der Männer- oder Männerfußball-EM 2024 in Deutschland, sondern von der Fußball-EM. Der Mann als Normalfall im Fußball. Das ist weder richtig noch zeitgemäß - sowohl in den Medien als auch bei den Verbänden.

Wer Frau sagt, muss auch Mann sagen

Beim Fußball-Weltverband FIFA heißt das Turnier offiziell FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 – also Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023. Was da gespielt wird – die Basis, das Grundwort: Fußball – fällt ganz unter den Tisch. Obwohl Frauen – da besteht hoffentlich Konsens – keine Sportart sind.

Schwierig. Dabei könnte eine Lösung ganz einfach nach dem Prinzip funktionieren: Wer Frau sagt, muss auch Mann sagen. Und wer Fußball meint, soll einfach Fußball sagen.