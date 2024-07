US-Präsident Joe Biden (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Susan Walsh)

Die "New York Times" berichtet, der Präsident beginne sich mit dem Gedanken abzufinden, dass er die Wahl am 5. November möglicherweise nicht gewinnen könne und aus dem Rennen aussteigen müsse. Bidens stellvertretender Wahlkampfleiter Richmond dementierte die Meldungen. Sie seien falsch, sagte er dem Sender MSNBC. Biden kandidiere weiterhin.

Auch Obama zweifelt angeblich an Biden

Zuletzt hatte der Druck aus der eigenen Partei auf Biden weiter zugenommen. Zahlreiche hochrangige Demokraten stellten Bidens Kandidatur teilweise auch öffentlich in Zweifel. So äußerte der frühere Präsident Obama offenbar in privater Runde Bedenken. Das melden etwa die "Washington Post" und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Gewährspersonen. Auch die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, soll Biden von der Kandidatur für die Wahl im November abgeraten haben, wie der Fernsehsender CNN berichtet.

Nach dem als schwach kritisierten Auftritt im TV-Duell gegen den republikanischen Kandidaten Trump Ende Juni ist der geistige und körperliche Gesundheitszustand des 81-Jährigen zunehmend Thema in den Vereinigten Staaten. Aktuell kann Biden wegen einer Corona-Erkrankung keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen.

