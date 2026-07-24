Kabinettsumbildung

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss sein Amt aufgeben. (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Bundeskanzler Merz will zur Stunde über die Personalentscheidungen informieren. Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn nimmt Merz die Gelegenheit zu mehreren Umbesetzungen wahr. Laut Medienberichten soll Kanzleramtschef Frei die Nachfolge Spahns antreten. Bundesgesundheitsministerin Warken wechselt demnach ins Kanzleramt. Und das Gesundheitsressort soll der bisherige CDU-Generalsekretär Linnemann übernehmen. Außerdem wird gemeldet, dass der Staatssekretär im Digitalministerium, Amthor, Bund-Länder-Beauftragter im Kanzleramt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.