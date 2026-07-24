Kabinettsumbildung

CDU-Generalsekretär Linnemann übernimmt das Gesundheitsministerium. Außerdem soll der Staatssekretär im Digitalministerium, Amthor, Bund-Länder-Beauftragter im Kanzleramt werden.
Zu Medienberichten, wonach Bundesverkehrsminister Schnieder seinen Posten räumen muss, äußerte sich Merz nicht. Es werde noch weitere Änderungen geben, kündigte der Kanzler an, diese würden jedoch noch einige Tage brauchen. Zuvor
hatte es geheißen, Schneider werde voraussichtlich durch den Finanzpolitiker Fritz Güntzler ersetzt.
hatte es geheißen, Schneider werde voraussichtlich durch den Finanzpolitiker Fritz Güntzler ersetzt.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.