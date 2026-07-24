Kabinettsumbildung
Warken wird Kanzleramtschefin, Linnemann übernimmt Gesundheitsministerium

Bundeskanzler Merz hat auf einer Pressekonferenz mehrere Kabinettsumbildungen bekanntgegeben. Auslöser war der Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn. Wie bereits berichtet, wird die bisherige Gesundheitsministerin Warken Thorsten Frei als Kanzleramtschefin ersetzen, dieser folgt als Unionsfraktionschef auf den zurückgetretenen Spahn.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.r, CDU), Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (r), und der Parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Philipp Amthor (l, CDU) geben eine Pressekonferenz.
    Bundeskanzler Merz gibt personelle Veränderungen in der Regierung und der CDU bekannt. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)
    CDU-Generalsekretär Linnemann übernimmt das Gesundheitsministerium. Außerdem soll der Staatssekretär im Digitalministerium, Amthor, Bund-Länder-Beauftragter im Kanzleramt werden.
    Zu Medienberichten, wonach Bundesverkehrsminister Schnieder seinen Posten räumen muss, äußerte sich Merz nicht. Es werde noch weitere Änderungen geben, kündigte der Kanzler an, diese würden jedoch noch einige Tage brauchen. Zuvor
    hatte es geheißen, Schneider werde voraussichtlich durch den Finanzpolitiker Fritz Güntzler ersetzt.
    Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.