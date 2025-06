Ein von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt eine Nahaufnahme der Atomanlage nahe der iranischen Stadt Isfahan nach den US-Angriffen am 22. Juni 2025. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das berichten die "New York Times" und der Sender "CNN" unter Berufung auf eine erste Einschätzung des militärischen Geheimdienstes und damit vertraute Beamte. Demnach konnten die unterirdischen Atomanlagen des Irans durch bunkerbrechende Bomben am Wochenende nicht zerstört werden. Beide Medien betonten, dass weitere Untersuchungen zu anderen Schlussfolgerungen führen könnten. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, kritisierte die Veröffentlichung des als streng geheim eingestuften Gutachtens. Die Einschätzung sei falsch, teilte Leavitt mit. Nach einem Angriff, wie ihn die USA durchgeführt hätten, gebe es Zitat - "totale Vernichtung". Präsident Trump hatte nach den US-Angriffen davon gesprochen, dass die Atomanlagen in Isfahan, Natans und Fordo zerstört worden seien.

