Die überwiegende Meinung von Eltern und Kindern sei es, "dass es mit dem Schulunterricht im Home Schooling wirklich nicht gut funktioniert – dass die Kinder und die Eltern sich oft allein gelassen fühlen", fasst Dominik Schneider seine Gespräche mit den Betroffenen zusammen.

Mit Blick auf die medizinische Erfassung sei zu beobachten, dass besonders Kinder mit schwereren Erkrankungen (wie z.B. Zucker) deutlich später in die Klinik kämen als zu Nicht-Pandemie-Zeiten. Schneider: "Das liegt einfach daran, dass die Kinder nicht so gut im Gesundheitsnetz – in den Kinderarztpraxen oder in den Kliniken – gesehen werden. Sie sind einfach nicht da."

Kinder, die kontinuierlich Computer gespielt haben

Zudem nehme die psychische Belastung deutlich zu, aber auch die Rate von depressiven Störungen und pathologischem Medienkonsum. Auch schlechte Ernährung und Gewichtszunahme sei bei Kindern vermehrt zu bemerken.

Schneider: "Wir sehen Kinder aus dem Dortmunder Süden, die bei uns kollaptisch in die Klinik kommen, weil sie über eine Woche kaum geschlafen haben, sondern nur kontinuierlich Computer gespielt haben – mit zwei, drei Stunden Schlaf."

Grundsätzlich, erklärte der Mediziner, bewegen sich Kinder in drei großen sozialen Räumen: in der Familie, in der Schule und bei Freunden bzw. in Hobbys. "Wir haben mit diesem harten Lockdown den Kindern zwei von diesen drei sozialen Räumen genommen. Das heißt, sie sind in ihrer Lebensrealität viel stärker eingeschränkt, als die meisten erwarten", sagte Schneider.

Der Klinikdirektor plädierte dafür, dass deshalb alles, was Kindern an Einschränkungen zugemutet werde, auch wissenschaftlich gut begründet sein müsse.

