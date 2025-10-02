Nach den EU-Spitzen tagen heute in Kopenhagen die Länder der Europäischen Politischen Gemeinschaft (Steffen Trumpf / dpa / Steffen Trumpf)

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt teil. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Merz an dem Treffen der EPG-Gruppe teil.

Gestern hatten bereits die EU-Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen getagt. Dabei ging es unter anderem darum, wie die verschiedenen Verteidigungsfähigkeiten an der NATO-Ostflanke besser gebündelt werden können. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, forderte angesichts der Bedrohung durch russische Drohnen einen Schutz über die östlichen Mitgliedsländer hinaus. Das System zur Abwehr unbemannter Flugobjekte müsse ein Schild für den gesamten Kontinent sein, sagte von der Leyen.

In den vergangenen Wochen hatten die NATO-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet.

Kiesewetter: NATO darf nicht den Eindruck einer fehlenden Wehrhaftigkeit entstehen lassen

Der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter begrüßte die Pläne für einen sogenannten "Drohnenwall". Er sagte im Deutschlandfunk, Russland habe seine hybriden Angriffe auf NATO-Länder zuletzt immer weiter gesteigert . Man dürfe nicht den Eindruck einer fehlenden Wehrhaftigkeit entstehen lassen. Kiesewetter forderte zudem, den Spannungsfall in Deutschland auszurufen, um Drohnen leichter abschießen zu können. Der Spannungsfall ist im Grundgesetz verankert und eine Vorstufe zum Verteidigungsfall.

Neue Kredite für die Ukraine möglich

Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe auf die Ukraine schlug die Europäische Kommission bereits vor, die Regierung in Kiew mit neuen Krediten zu unterstützen. Die Darlehen sollen mit russischem Staatsvermögen, das auf europäischen Bankkonten gesperrt liegt, gedeckt werden. Kreml-Sprecher Peskow warnte in Moskau, die EU begehe Diebstahl und untergrabe das Vertrauen in die Eigentumsrechte in Europa.

