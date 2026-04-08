Trotz Waffenruhe

Kuwait und die Emirate melden Beschuss aus dem Iran (Archivbild). (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die kuwaitische Armee teilte mit, der Iran greife das Land seit Stunden an. Dabei seien Ölförderanlagen, Kraftwerke und Entsalzungsanlagen erheblich beschädigt worden. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, die Luftabwehr sei derzeit mit Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran konfrontiert.

Am Morgen waren bereits aus Bahrain Raketenangriffe gemeldet worden. In Berichten war von Explosionen und Rauch über der Insel Sitra die Rede, auf der sich Ölförderanlagen befinden.

Das iranische Staatsfernsehen bestätigte die Angriffe. Diese seien eine Reaktion auf die Bombardierung iranischer Ölanlagen kurz vor Beginn der Feuerpause.

Die USA und der Iran hatten in der Nacht kurz vor Ablauf des US-Ultimatums eine zweiwöchige Feuerpause bekanntgegeben. Israel erklärte, die Vereinbarung gelte nicht für den Libanon. Die israelische Armee setzte dort ihre Angriffe auf die Hisbollah fort.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.