Proteste am 1. Mai

In Paris hat es am Rande der Demonstrationen zum 1. Mai gewaltsame Ausschreitungen gegeben. (IMAGO / ITAR-TASS / Arina Lebedeva)

zum 1. Mai sind 540 Menschen festgenommen worden.

Das teilte Innenminister Darmanin mit. Etwa 400 Polizisten und 60 Demonstranten seien verletzt worden. Die Kundgebungen waren geprägt von weiteren Protesten gegen die Rentenreform der Regierung. Die Behörden sprachen von landesweit etwa 780-tausend Teilnehmern; nach Gewerkschaftsangaben waren es 2,3 Millionen Menschen. Zu Ausschreitungen kam es unter anderem in der Hauptstadt Paris sowie in Lyon und in Nantes.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.