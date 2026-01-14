Proteste gegen Regime

Ein iranischer Regierungsvertreter hatte gestern von etwa 2.000 Getöteten gesprochen. Der regimekritische Exilsender Iran International mit Sitz in London spricht sogar von mindestens 12.000 Toten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International befürchtet, dass heute ein erstes Todesurteil gegen einen Demonstranten vollstreckt werden könnte. US-Präsident Trump warnte das Regime in Teheran vor diesem Schritt und drohte mit einer harten Reaktion, ohne Details zu nennen. Der Protestbewegung sicherte er die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu.
Grünen-Europaabgeordnete fordert Ausweisung iranischer Diplomaten
Angesicht der anhaltenden Gewalt gegen regimekritische Demonstranten im Iran fordert die Grünen-Europapolitikerin Neumann die Ausweisung von iranischen Diplomaten aus der EU. Diese würden ganz gezielt ihre Privilegien missbrauchen, um Iraner in der Diaspora unter Druck zu setzen und einzuschüchtern, sagte Neumann im Deutschlandfunk.
