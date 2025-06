Antrittsbesuch in den USA

Merz bietet Trump enge Zusammenarbeit an

Bundeskanzler Merz ist im Weißen Haus in Washington von US-Präsident Trump begrüßt worden. Anschließend begann ein Gespräch im Oval Office. An diesem durften auch Medienvertreter teilnehmen, die vom Weißen Haus ausgewählt wurden. Dabei bot Merz den USA eine enge Zusammenarbeit an: "Wir haben in unserer Geschichte so viel gemeinsam. Wir verdanken den Amerikanern viel. Das werden wir nie vergessen."