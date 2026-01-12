Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Indiens Premierminister Modi in Gandhinagar (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

In Ahmedabad erklärte Merz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa reisten Ende Januar nach Indien und könnten die Unterschrift leisten, sollte es bis dahin abgeschlossen sein. Beide würden jedenfalls große Schritte unternehmen, damit dieses Freihandelsabkommen zustande ​komme.

Bislang wurde mit einem Abschluss der Verhandlungen zum Jahresende gerechnet. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, nach den "sehr ⁠intensiven Gesprächen" von Merz und Modi gebe es "hohe Erwartungen", dass es tatsächlich schon zum Monatsende unterzeichnet werden könne. Als Grund für die Entwicklung wird auch der US-amerikanische Zolldruck auf Indien gesehen.

Zuletzt hatte die EU das Mercosur-Abkommen mit Staaten in Südamerika verabschiedet. Es soll in dieser Woche in Paraguay unterzeichnet werden. Die Verhandlungen dauerten mehr als 25 Jahre.

