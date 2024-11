Verteidigungsdiplomatie

Wie Militär ohne Waffeneinsatz Interessen durchsetzt

Streitkräfte werden nicht nur zum Kampf eingesetzt, sie können auch in diplomatischem Auftrag unterwegs sein. Dazu zählt die Reise zweier deutscher Marineschiffe in den Indopazifik. Was braucht es zum Erfolg verteidigungsdiplomatischer Einsätze?