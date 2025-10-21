Vor Gipfel in Brüssel

Unterzeichnet wurde es unter anderem von Bundeskanzler Merz, Italiens Regierungschefin Meloni sowie Frankreichs Präsident Macron.
Konkret forden die Regierungschefs, dass mittelständische Unternehmen von Berichtspflichten ausgenommen werden. Auch müsse die EU-Kommission Genehmigungsverfahren für neue Fabriken und Energienetze beschleunigen und Unternehmensfusionen erleichtern. Weiter heißt es in dem Schreiben, der Abbau von Bürokratie sei von höchster Bedeutung für die Zukunft der EU. Nur so könnten Freiheit, Sicherheit und Wohlstand des Kontinents bewahrt werden.
