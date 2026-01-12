Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Modi in Indien (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Für den 27. Januar ist ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Indien geplant. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa wollen dafür nach Neu-Delhi reisen. Merz erklärte nun in Ahmedabad, sollten die Verhandlungen bis dahin abgeschlossen sein, könnten von der Leyen und Costa das Freihandelsabkommen unterzeichnen. Es sei dringend nötig, um das volle Potenzial der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Indien ausschöpfen zu können. Der Kanzler fügte hinzu: "Diese Chance dürfen und wollen wir nicht ungenutzt lassen."

"Hohe Erwartungen", dass Verhandlungen beschleunigt werden

Im Umfeld des Kanzlers wurden die Erfolgschancen für eine Unterzeichnung Ende Januar als gut beschrieben. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, nach den "sehr ⁠intensiven Gesprächen" von Merz und Modi gebe es "hohe Erwartungen", dass es tatsächlich schon zum Monatsende dazu komme. Bislang wurde mit einem Abschluss der Verhandlungen zum Jahresende gerechnet. Als Grund für die mögliche Beschleunigung wird auch der US-amerikanische Zolldruck auf Indien gesehen.

Zuletzt hatte die EU das Mercosur-Abkommen mit Staaten in Südamerika verabschiedet. Es soll in dieser Woche in Paraguay unterzeichnet werden. Die Verhandlungen dauerten mehr als 25 Jahre.

