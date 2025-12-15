Ukraine-Gespräche in Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben im Bundeskanzleramt am Rande des Ukraine-Gipfels eine Pressekonferenz. (Kay Nietfeld / dpa)

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden aber auch ungelöste Probleme deutlich. Selenskyj erklärte, es gebe unterschiedliche Positionen bei Gebietsfragen. Zugleich betonte er, die USA hätten bei diesem Thema keine eigenen Forderungen an die Ukraine gestellt. Vielmehr habe die amerikanische Delegation in diesem Zusammenhang die russischen Forderungen übermittelt. Er fügte hinzu, sein Land sei zu fairer Arbeit für ein starkes Friedensabkommen bereit. Die Gespräche mit der US-Delegation sollten fortgesetzt werden. Derweil zitieren Nachrichtenagenturen einen US-Regierungsvertreter, wonach "90 Prozent der Streitfragen gelöst" seien. Für das kommende Wochenende sei ein erneutes Treffen von Arbeitsgruppen in den Vereinigten Staaten geplant.

Merz unterstrich, ein möglicher Waffenstillstand müsse durch substanzielle rechtliche und materielle Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer abgesichert sein: "Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, den ich sehr begrüße." Einzelheiten nannte der Kanzler indes nicht.

In Berlin hatten eine ukrainische und eine amerikanische Delegation seit gestern über eine abgeänderte Version des Friedensplans für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Zu den US-Vertretern gehörten unter anderem der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner.

Russland war nicht an den Gesprächen beteiligt. Kreml-Sprecher Peskow erklärte zuletzt, Moskau erwarte nach den Gesprächen in Berlin eine Unterrichtung durch die US-Regierung. Der bereits in Aussicht gestellte Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft sei eine grundlegende Frage bei möglichen Friedensgesprächen.

