Das zeige das Vertrauen in den Standort Deutschland und dessen Arbeitnehmer, betonte Merz. Unklar bleibt, in welchem Maße es sich tatsächlich um neue Investitionszusagen handelt. Die Initiative "Made for Germany" war unter anderem von Siemens und der Deutschen Bank angestoßen worden.

Manager dringen auf bessere Bedingungen

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Sewing, sagte, man erlebe eine Regierung, die Tempo mache und entschlossen sei, den Reformstau aufzulösen. Dies sei Voraussetzung für eine Wachstumswende. Sewing sprach von einem Bekenntnis zum Standort Deutschland.

Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Busch, sprach von einer neuen Form der Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Zugleich plädierte er für mehr wirtschaftliche Freiheiten der Unternehmen. Als Beispiel nannte er weniger Regulierung und schnellere Genehmigungsverfahren.

Lob und Kritik von Wirtschaftsforschern

Der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, sprach von einem positiven Signal, das einen Impuls setzen könne. Wenn große Unternehmen investierten, könnten auch mittelständische Firmen mit Aufträgen rechnen, sagte er im Deutschlandfunk . Allerdings müssten die Ankündigungen jetzt auch umgesetzt werden.

Skeptischer äußerte sich der Konjunkturforscher Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Er sagte dem Sender BR, viele Investitionen seien von den Unternehmen schon länger geplant gewesen. Auch kritisierte er, dass zu dem Gipfel im Kanzleramt nur große Unternehmen eingeladen seien.

An dem Treffen nehmen Vertreter von rund 30 Unternehmen teil, darunter mehr als ein Dutzend Dax-Konzerne. Neben Kanzler Merz sind auch Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) sowie Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) dabei.

Zu den 61 Unternehmen, die der Initiative bisher beigetreten sind, gehören etwa auch Allianz, Airbus, BMW, Deutsche Börse, Mercedes-Benz, Rheinmetall, SAP, Volkswagen, aber auch die US-Konzerne Nvidia, Blackrock und Blackstone.

