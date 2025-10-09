Koalitionsausschuss
Merz: Union und SPD einig bei den Themen Bürgergeld und Verkehr

Union und SPD haben sich nach stundenlangen Verhandlungen im Koalitionsausschuss auf ein Paket von Reformen geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, man wolle drei Milliarden Euro für ein Mobilitätsprogramm für kleine und mittlere Einkommen bei E-Autos zur Verfügung stellen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), gibt eine Pressekonferenz und schaut ernst.
    Bundeskanzler Friedrich Merz (Kay Nietfeld/dpa)
    Auch für den Neubau von Straßen sollen drei Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden - durch Umwidmung von Geld innerhalb des Klima- und Transformationsfonds. Die Koalition verständigte sich nach Angaben von Merz auch auf Eckpunkte für eine Bürgergeldreform. So sollen die Leistungen nach dem dritten versäumten Termin im Jobcenter vollständig gestrichen werden.
    SPD-Chefin Bas bestätigte dies. Sie betonte, die Mitwirkung der Bürgergeld-Bezieher werde strenger bewertet, bis hin zu kompletten Leistungskürzungen. Bas zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Gespräche im Koalitionsausschuss, die konstruktiv gewesen seien.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.