Bundeskanzler Friedrich Merz (Kay Nietfeld/dpa)

Auch für den Neubau von Straßen sollen drei Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden - durch Umwidmung von Geld innerhalb des Klima- und Transformationsfonds. Die Koalition verständigte sich nach Angaben von Merz auch auf Eckpunkte für eine Bürgergeldreform. So sollen die Leistungen nach dem dritten versäumten Termin im Jobcenter vollständig gestrichen werden.

SPD-Chefin Bas bestätigte dies. Sie betonte, die Mitwirkung der Bürgergeld-Bezieher werde strenger bewertet, bis hin zu kompletten Leistungskürzungen. Bas zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Gespräche im Koalitionsausschuss, die konstruktiv gewesen seien.

